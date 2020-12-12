В Киеве за сутки зафиксировано 1696 случаев коронавируса

12 декабря, 2020, 11:49

В столице 11 декабря лабораторно подтверждено 1696 случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.

По его словам, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 421, в Соломенском - 250 и в Дарницком - 248.

За минувшие сутки умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1574 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 90 013.

В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. В общем коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева.

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине было подтверждено 12 811 случаев заболевания коронавирусом.

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