 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирТрамп обвинил Верховный суд США в отсутствии мудрости

Трамп обвинил Верховный суд США в отсутствии мудрости


фото: Reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Верховный суд США в отсутствии мудрости и смелости из-за решения отклонить иск о пересмотре результатов президентских выборов

Об этом Трамп написал в twitter.

По словам действующего президента США, Верховный суд США подвел его команду и сторонников, отклонив иск Техаса о пересмотре результатов президентских выборов.

"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!", - написал Трамп.

Он подчеркнул, что считает такое решение правовым позором для США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2020 суббота

11 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать