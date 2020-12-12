12 декабря, 2020, 12:55

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Верховный суд США в отсутствии мудрости и смелости из-за решения отклонить иск о пересмотре результатов президентских выборов

Об этом Трамп написал в twitter.

По словам действующего президента США, Верховный суд США подвел его команду и сторонников, отклонив иск Техаса о пересмотре результатов президентских выборов.

"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!", - написал Трамп.

Он подчеркнул, что считает такое решение правовым позором для США.

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Напомним, 12 декабря Верховный суд СЩА отклонил иск Техаса о признании в ряде штатов итогов президентских выборов недействительными.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb