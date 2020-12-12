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Espreso.tvМирВерховный суд США отклонил иск о признании результатов президентских выборов недействительными

Верховный суд США отклонил иск о признании результатов президентских выборов недействительными


фото: Reuters
Верховный суд СЩА отклонил иск Техаса о признании в ряде штатов итогов президентских выборов недействительными

Об этом сообщает AP .

Иск был подан техасским прокурором Кеном Пакстоном. Группа из 17 штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает представленный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит 14 декабря определить следующего президента страны.

Целью иска было перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов.

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