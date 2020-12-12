Трамп добивается назначения спецпрокурора по делу сына Байдена, - WSJ

12 декабря, 2020, 22:47

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп инициирует назначение спецпрокурора для расследования по делу о коррупции сына избранного президентом США Джо Байдена - Хантера Байдена

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Трамп намерен добиваться назначения специального прокурора для расследования фальсификаций на прошедших президентских выборах, а также дела о налоговых махинациях Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

По словам собеседников издания, Трамп поручил искать людей, подходящих на эту должность. Источники утверждают, что официальные лица Белого дома и союзники действующего президента также настаивают на назначении спецпрокурора.

10 декабря стало известно, что Хантер Байден является фигурантом расследования Министерства юстиции, которое началось еще в 2018 году. Байдена-младшего проверяют на предмет налоговых махинаций. В частности, речь может идти о сделках с Китаем.

24 сентября стало известно, что сенаторы США, которые исследовали вероятный конфликт интересов при работе сына Байдена в Украине, считают, что его работа в правлении компании Burisma нанесла ущерб антикоррупционной политике США в Украине.

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