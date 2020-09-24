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Espreso.tvОбществоРабота Хантера Байдена в Burisma вредила антикоррупционным усилиям США в Украине, - отчет

Работа Хантера Байдена в Burisma вредила антикоррупционным усилиям США в Украине, - отчет

Сенаторы США, которые исследовали вероятный конфликт интересов при работе сына Байдена в Украине, считают, что его работа в правлении компании Burisma нанесла ущерб антикоррупционной политике США в Украине

Об этом говорится в выводах отчета , который обнародовали республиканцы Рон Джонсон, председатель комитета по нацбезопасности и правительственных дел, и Чак Грессли, председатель финансового комитета Сената, сообщает Европейская правда .

"Роль Хантера Байдена в правлении Burisma имела негативное влияние на усилия карьерных чиновников, которые продвигали антикоррупционные меры в Украине ... К сожалению, должностным лицам США не осталось другого выбора, кроме как терпеть" странность "продвижения антикоррупционной повестки дня в Украине, тогда как сын вице-президента (Джо Байдена) был членом правления украинской компании с коррумпированным владельцем ", - отмечается в выводах документа.

Как сообщают сенаторы, им известно о двух должностных лицах США, которые выражали свои замечания по этому поводу.

В начале 2015 Джордж Кент, бывший заместитель миссии в посольстве США в Украине, говорил об этом представителям офиса Байдена-старшего. "Присутствие Хантера Байдена в правлении Burisma выглядит странно для всех должностных лиц США, которые продвигают антикоррупционный повестку дня в Украине", - цитируют его в отчете.

В октябре 2015  года Амос Хохштейн, который занимал одну из руководящих должностей в Госдепе, также поднял вопрос с обеими Байденами по поводу того, что должность Хантера Байдена помогает российской дезинформации и ставит под угрозу политику США в Украине.

Сенаторы по итогам своего расследования утверждают, что Хантер Байден в период работы в Burisma осуществлял сомнительные транзакции на миллионы долларов .

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