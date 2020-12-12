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Espreso.tvМирОбострение в Нагорном Карабахе: Азербайджан обвинил Армению в провокации

Обострение в Нагорном Карабахе: Азербайджан обвинил Армению в провокации


фото: mod.gov.az
Азербайджан обвинил Армению в провокации в Нагорном Карабахе и заявил, что перемирие в регионе возобновлено

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Баку обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные меры", - заявили в министерстве обороны и добавили, что сейчас режим прекращения огня возобновлен.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные в субботу "совершили наступательные действия" в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе.

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