Армения обвинила Азербайджан в новом наступлении в Нагорном Карабахе

12 декабря, 2020, 17:05

Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан начал в Нагорном Карабахе новое наступление

Об этом сообщает Минобороны Армении.

По утверждению Еревана, наступление началось в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд на юге региона. В Минобороны отметили, что армянские войска совершают соразмерные действия для отражения атаки.

Азербайджан и Россия, чьи миротворцы находятся в зоне конфликта, пока не комментировали ситуацию.

Напомним, 10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе назвал столицу Армении Ереван "исторической землей" Азербайджана.

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