Миру грозит крупнейшая за 80 лет рецессия, - генсек ООН Гутерриш

12 декабря, 2020, 08:37

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе крупнейшей за 80 лет экономической рецессии

Об этом он заявил на форуме Нобелевской премии мира .

По его словам, из-за пандемии мир может столкнуться с наибольшим экономическим спадом за последние 80 лет.

"Мы стоим перед лицом сильной глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода. К такой ситуации привели уже существующие неравенство и несправедливый строй общества, которые обнаружила пандемия", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН раскритиковал страны за фрагментарную и хаотическую реакцию на пандемию, отметил, что те конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости, и призвал не допустить подобного при распределении вакцин.

Напомним, 22 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса.

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