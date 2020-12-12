Миру грозит крупнейшая за 80 лет рецессия, - генсек ООН Гутерриш
Об этом он заявил на форуме Нобелевской премии мира .
По его словам, из-за пандемии мир может столкнуться с наибольшим экономическим спадом за последние 80 лет.
"Мы стоим перед лицом сильной глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода. К такой ситуации привели уже существующие неравенство и несправедливый строй общества, которые обнаружила пандемия", - сказал Гутерриш.
Генсек ООН раскритиковал страны за фрагментарную и хаотическую реакцию на пандемию, отметил, что те конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости, и призвал не допустить подобного при распределении вакцин.
- Напомним, 22 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса.
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