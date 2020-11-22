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Espreso.tvМирГенсек ООН призвал списать долги беднейшим странам из-за пандемии

Генсек ООН призвал списать долги беднейшим странам из-за пандемии


фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Укринформ.

Генсек ООН считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение.

"Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы. Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за решение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее", - сказал Гутерриш.

Он добавил, что без международного финансирования здесь не обойтись, ведь сегодня страны, как никогда, нуждаются в средствах.

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