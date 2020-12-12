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Компания украинского бизнесмена выиграла тендер NASA на запуск спутников


фото: Reuters
Компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Black выиграла тендер NASA на запуск малых спутников

Об этом сообщает официальный сайт NASA.

Техасская компания, которая находится в собственности бизнесмена украинского происхождения Макса Полякова, стала одним из победителей тендера американского космического агентства на запуск в космос небольших спутников. Объем контракта составил $ 9,8 млн.

"Мы приветствуем приверженность NASA созданию промышленной базы страны по небольшим запускам и с нетерпением ожидаем возможности много лет поддерживать гражданские запуски в США", - заявили в Firefly Black по случаю победы в тендере.

В NASA отметили, что небольшие спутники SmallSats играют все более важную роль в освоении, демонстрации технологий, научных исследованиях и образовательных программах.

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