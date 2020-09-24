Украинский бизнесмен вложилв в Firefly Aerospace $150 млн, что позволило ему оказаться в тройке лидеров по инвестициям в эту отрасль

24 сентября, 2020, 15:51

Украинский бизнесмен, основатель Noosphere Ventures Макс Поляков вошел в тройку лидеров на космическом рынке, вложив более $ 150 млн в частную ракетную компании Firefly Aerospace

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, сегодня Поляков вложил $ 150 млн в ракетостроения, что позволило ему оказаться в тройке лидеров по инвестициям в эту отрасль после Илона Маска из SpaceX и Джефф Безос с Blue Origin.

Отмечается, что Firefly уже заключила соглашения с NASA, Министерством обороны США, Пентагоном, а также рядом коммерческих компаний для вывода спутников на орбиту.

Напомним, 20 сентября американская компания украинского бизнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace Inc. успешно испытала двигатели первой ступени ракеты.

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