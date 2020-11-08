Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 50 млн

8 ноября, 2020, 19:49

По состоянию на 8 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 50 млн

Об этом свидетельствуют данные института Джонса Хопкинса .

Более 1,2 млн человек в мире умерли от COVID-19. 32,8 млн человек выздоровели.

На первом месте среди всех стран мира по количеству больных следуют США. Там зарегистрированы 9,8 млн случаев COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 237 тыс. человек, выздоровели 3,8 млн.

На втором месте Индия - в стране 8,5 млн инфицированных, из них 126 тыс. человек умерли и 7,8 млн выздоровели.

Следом идет Бразилия - 5,6 млн больных, из них 162 тыс. погибших и 5,1 млн выздоровели.

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября 2020 года, в Украине за прошедшие сутки выявлено 9397 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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