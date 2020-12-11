За взятку в $250 тыс: НАБУ сообщило о подозрении руководителю порта "Черноморск"

11 декабря, 2020, 20:03

Одному из руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и его сообщнику сообщили о подозрении в получении $250 тыс. взятки

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора детективами НАБУ сообщено о подозрении одному из руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и его сообщнику в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель госпредприятия и его посредник предложили представителю предприятия-должника предоставить неправомерную выгоду в размере $250 тыс. за принятие кредитором в лице порта "Черноморск" плана его санации.

"Дело о банкротстве этого предприятия сейчас рассматривается в одном из хозяйственных судов, и одобрение плана санации, при условии утверждения его судом, дало бы возможность инвестору восстановить хозяйственную деятельность общества на территории порта", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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