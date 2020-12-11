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Espreso.tvОбществоВ Албании полицейские застрелили нарушителя карантина: в стране вспыхнули протесты, глава МВД ушел в отставку

В Албании полицейские застрелили нарушителя карантина: в стране вспыхнули протесты, глава МВД ушел в отставку


фото: reuters
В Албании застрелили нарушителя комендантского часа, люди вышли на протесты

Об этом сообщает ВВС Украина.

Умершего звали К. Раша, ему было 25 лет. Мужчину застрелили 8 декабря.

Полицейские заявили, что открыли огонь поскольку тот игнорировал их требования.

Одного правоохранителя задержали. Министр внутренних дел подал в отставку.

Премьер Эди Рама выступил с обращением, в котором извинился перед близкими погибшего.

По его мнению, огонь по нарушителю комендантского часа был "непостижимым и полностью необоснованным", но добавил, что устанавливать виновных все же должен только суд.

После убийства мужчины албанцы вышли на протесты: участие в акциях, по оценкам, приняли несколько сотен человек.

Они бросали в полицию камни, а те применили слезоточивый гази водометы.

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