В Албании полицейские застрелили нарушителя карантина: в стране вспыхнули протесты, глава МВД ушел в отставку
Об этом сообщает ВВС Украина.
Умершего звали К. Раша, ему было 25 лет. Мужчину застрелили 8 декабря.
Полицейские заявили, что открыли огонь поскольку тот игнорировал их требования.
Одного правоохранителя задержали. Министр внутренних дел подал в отставку.
Премьер Эди Рама выступил с обращением, в котором извинился перед близкими погибшего.
По его мнению, огонь по нарушителю комендантского часа был "непостижимым и полностью необоснованным", но добавил, что устанавливать виновных все же должен только суд.
После убийства мужчины албанцы вышли на протесты: участие в акциях, по оценкам, приняли несколько сотен человек.
Они бросали в полицию камни, а те применили слезоточивый гази водометы.
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