В Албании полицейские застрелили нарушителя карантина: в стране вспыхнули протесты, глава МВД ушел в отставку

По его мнению, огонь по нарушителю комендантского часа был "непостижимым и полностью необоснованным", но добавил, что устанавливать виновных все же должен только суд.

После убийства мужчины албанцы вышли на протесты: участие в акциях, по оценкам, приняли несколько сотен человек.

Они бросали в полицию камни, а те применили слезоточивый гази водометы .