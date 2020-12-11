 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

По состоянию на 11 января в "красном списке" Украины находятся 38 стран.

В частности, в "красной" зоне следующие страны: Соединенные Штаты, Венгрия, Молдова, Португалия, Словения, Чехия, Хорватия, Грузия, Австрия и другие.

В свою очередь в "зеленой" зоне: Румыния, Белиз, Испания, Италия и другие.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать