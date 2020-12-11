Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

11 декабря, 2020, 19:21

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

По состоянию на 11 января в "красном списке" Украины находятся 38 стран.

В частности, в "красной" зоне следующие страны: Соединенные Штаты, Венгрия, Молдова, Португалия, Словения, Чехия, Хорватия, Грузия, Австрия и другие.

В свою очередь в "зеленой" зоне: Румыния, Белиз, Испания, Италия и другие.

Напомним, 13 371 новый случай коронавирусной болезни зафиксирован в Украине по состоянию на 10 декабря.

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