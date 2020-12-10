Коронавирус в Украине: за сутки 13 371 новый случай
В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 2993 человека;
- летальных случаев - 266;
- выздоровели - 13 903 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 67 142 (в том числе методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 858 714 человек;
- выздоровели - 465 021 человек;
- летальных исходов - 14 470;
- проведено ПЦР-тестов - 4 917 780.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
Количество случаев заболевания в регионах:
г. Киев - 86 437 случаев;
Винницкая область - 19 206 случаев;
Волынская область - 27 194 случая;
Днепропетровская область - 46 891 случай;
Донецкая область - 27 678 случаев;
Житомирская область - 32 987 случаев;
Закарпатская область - 25 344 случая;
Запорожская область - 39 758 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 007 случаев;
Киевская область - 46 211 случаев;
Кировоградская область - 6744 случая;
Луганская область - 7436 случаев;
Львовская область - 51 915 случаев;
Николаевская область - 22 621 случай;
Одесская область - 54 840 случаев;
Полтавская область - 27 772 случая;
Ривненская область - 35 034 случая;
Сумская область - 34 611 случаев;
Тернопольская область - 30 462 случая;
Харьковская область - 60 992 случая;
Херсонская область - 13 039 случаев;
Хмельницкая область - 33 426 случаев;
Черкасская область - 29 449 случаев;
Черновицкая область - 36044 случая;
Черниговская область - 22 616 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов в среду, 9 декабря 2020 года
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