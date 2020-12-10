Коронавирус в Украине: за сутки 13 371 новый случай

10 декабря, 2020, 08:18

13 371 новый случай коронавирусной болезни зафиксирован в Украине 10 декабря

В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 2993 человека;

летальных случаев - 266;

выздоровели - 13 903 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 67 142 (в том числе методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 858 714 человек;

выздоровели - 465 021 человек;

летальных исходов - 14 470;

проведено ПЦР-тестов - 4 917 780.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Количество случаев заболевания в регионах:

г. Киев - 86 437 случаев;

Винницкая область - 19 206 случаев;

Волынская область - 27 194 случая;

Днепропетровская область - 46 891 случай;

Донецкая область - 27 678 случаев;

Житомирская область - 32 987 случаев;

Закарпатская область - 25 344 случая;

Запорожская область - 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 007 случаев;

Киевская область - 46 211 случаев;

Кировоградская область - 6744 случая;

Луганская область - 7436 случаев;

Львовская область - 51 915 случаев;

Николаевская область - 22 621 случай;

Одесская область - 54 840 случаев;

Полтавская область - 27 772 случая;

Ривненская область - 35 034 случая;

Сумская область - 34 611 случаев;

Тернопольская область - 30 462 случая;

Харьковская область - 60 992 случая;

Херсонская область - 13 039 случаев;

Хмельницкая область - 33 426 случаев;

Черкасская область - 29 449 случаев;

Черновицкая область - 36044 случая;

Черниговская область - 22 616 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов в среду, 9 декабря 2020 года