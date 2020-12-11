Томенко заявил, что глава Черкасской ОГА Сергейчук превратил "Велике будівництво" Зеленского в "Велике брехуництво"

11 декабря, 2020, 16:51

Председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергейчук незаслуженно приписывает себе открытие бассейна в Чернобаевском районном спортивном комплексе

Об этом говорится в материале вице-президента Национального олимпийского комитета Украины, екснардепа Николая Томенко "Велике б̶у̶д̶ів̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶ брехуництво для Президента", который опубликован на сайте "Рідна Черкащина.

"Вот вижу все Черкасские СМИ заполнены радостной новостью о завершении реконструкции бассейна и помещений для спортивных секций в Чернобаевском спорткомплексе на Черкасчине. На этом действе председатель ОГА, который появился в Черкассах немногим более 3 месяцев назад и успел проиграть выборы городского головы Черкасс (ЗЕ-кандидат занял 3 место) и руководство Областного совета (возглавили совет представители "Черкасчан", ЕС и "Батькивщины") заявил, что благодаря его упорному труду и мудрому руководству Зеленским проектом "Велике будівництво" они успешно реконструировали этот объект спортивной инфраструктуры ", - написал Томенко.

При этом Томенко напомнил, что этот уникальный спортивный объект был построен еще в советские времена, но был заброшен. По его словам, в 2018 году "снова встала проблема более современной реконструкции спорткомплекса. Тогдашняя команда райадминистрации обратилась ко мне как вице-президенту НОК Украины с просьбой посодействовать с включением этого объекта в государственную программу реконструкции бассейнов ... Совместными усилия было принято решение предусмотреть в бюджете 2019 10 млн. гривен, а еще более 5 млн. грн. выделил район и местные предприниматели ".

По словам Томенко, работы начались в 2019-ом и завершились в 2020 году.

"И у меня вопрос к чиновникам области, которые не выделили ни одной гривни и к руководителю ОГА, который 3 месяца в должности: Вы каким боком к реконструкции этого спортивного объекта?", - спросил Томенко, добавив, что "деньги на ремонт бассейна в Чернобае были выделены в бюджете 2019 года из совершенно другой программы другого правительства, другой ВР и другого Президента. По словам Томенко, Сергейчук в этом случае сделал все, "чтобы превратить программу Президента "Велике будівництво " в " Велике БРЕХУНИцтво! "

Напомним, Сергей Сергейчук возглавил Черкасскую областную государственную администрацию 28 августа 2020 года. Как пишут местные СМИ, за три месяца работы на этом посту он провалил все возможные направления в области. Партия "Слуга народа" проиграла местные выборы, не попала в коалицию в областном совете, а кандидат от "Слуги народа" на выборах мэра Черкасс не вышел во второй тур. По информации издания, Сергейчук провалил на Черкасчине программу президента "Велике будівництво, потому что "областная администрация просто не смогла эффективно проконтролировать своевременность выполненных работ по целому ряду объектов".