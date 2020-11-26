Виталий Кличко презентовал книгу собственных афоризмов

26 ноября, 2020, 13:30

26 ноября действующий мэр столицы Виталий Кличко презентовал маленькую книжечку собственных афоризмов, которые стали мемами

Свою книгу Виталий Кличко представил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Наконец-то свершилось то, что я давно обещал, я же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная", - рассказал мэр Киева.

Книга-раскладушка вместила в себя 14 самых известных цитат Виталия Кличко, проиллюстрированных карикатурами.

"Мы выдали эту книгу в таком интересном формате, смешном, маленьком, удобном. И в нее вошли 14 самых известных моих цитат, иллюстрированных, вместе с обложками это будет уже 16. Это небольшой тираж, в основном - это подарочный вариант. Часть книг будет продаваться , деньги от продажи пойдут на благотворительность, в фонд "Будущее Киев". И я очень рад, что такая иллюстрированная книга будет поднимать настроение людям, потому что сегодня нам в условиях пандемии нужны положительные эмоции ", - пояснил Виталий Кличко.

Мэр добавил, что издал книгу за свой счет. По его словам, она выдана тиражом в 3 тыс. экземпляров.

"Сейчас мы ведем переговоры, и есть заинтересованность от издательств также распространять эту книгу ... Это первое издание, и мы не исключаем что будет расширение, вторая серия книги, тираж будем увеличивать", - добавил он.

Кличко пообещал при случае подарить свою книгу президентам Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо