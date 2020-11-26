 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВиталий Кличко презентовал книгу собственных афоризмов

Виталий Кличко презентовал книгу собственных афоризмов

26 ноября действующий мэр столицы Виталий Кличко презентовал маленькую книжечку собственных афоризмов, которые стали мемами

Свою книгу Виталий Кличко представил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Наконец-то свершилось то, что я давно обещал, я же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная", - рассказал мэр Киева.

Книга-раскладушка вместила в себя 14 самых известных цитат Виталия Кличко, проиллюстрированных карикатурами.

"Мы выдали эту книгу в таком интересном формате, смешном, маленьком, удобном. И в нее вошли 14 самых известных моих цитат, иллюстрированных, вместе с обложками это будет уже 16. Это небольшой тираж, в основном - это подарочный вариант. Часть книг будет продаваться , деньги от продажи пойдут на благотворительность, в фонд "Будущее Киев". И я очень рад, что такая иллюстрированная книга будет поднимать настроение людям, потому что сегодня нам в условиях пандемии нужны положительные эмоции ", - пояснил Виталий Кличко.

Мэр добавил, что издал книгу за свой счет. По его словам, она выдана тиражом в 3 тыс. экземпляров.

"Сейчас мы ведем переговоры, и есть заинтересованность от издательств также распространять эту книгу ... Это первое издание, и мы не исключаем что будет расширение, вторая серия книги, тираж будем увеличивать", - добавил он.

Кличко пообещал при случае подарить свою книгу президентам Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать