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Espreso.tvСпортКогда я иду на пляж, то собираю мусор, - футболист "Барселоны" рассказал, как спасает планету

Когда я иду на пляж, то собираю мусор, - футболист "Барселоны" рассказал, как спасает планету


фото: Getty Images
Полузащитник испанской "Барселоны" Педри принял участие в презентации фонда Kick Out Plastic, который борется против использования одноразового пластика

Об этом сообщает Diario Sport.

Педри признался, что занимается переработкой мусора дома.

"Мы должны спасти нашу планету ради нас, а особенно - ради молодежи. Я родился на Канарских островах. Моя родина славится красотой природы. Я особенно чувствителен, когда дело доходит до защиты окружающей среды. Я вырос на улице, меня окружали пляжи и горы - слишком прекрасные места, чтобы заполнять их пластиком. Родители хорошо меня воспитали. Мы всегда занимались переработкой мусора дома. Когда я иду на пляж, то собираю мусор и выбрасываю его", - сказал Педри.

В презентации фонда Kick Out Plastic, кроме Педри, приняли участие полузащитник английского "Манчестер Сити" Ферран Торрес, хавбек немецкого "Шальке" Омар Маскарель и экс-игрок испанского "Вильярреала" Маркос Сенна.

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