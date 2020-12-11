АМКУ оштрафовал шесть производителей "молочки" на 111 млн грн за фальсификацию масла и сыра

11 декабря, 2020, 09:57

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал шесть производителей "молочки" на 111, 5 млн грн за фальсификацию масла, которое кроме рынков могло попасть в больницы, детсады и учебные заведения

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

По результатам расследования АМКУ выявил ряд производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую продукцию "маслом". Отдельные же дельцы прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, Комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров.

При этом, подчеркнули в АМКУ, с точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни "сыром", ни "маслом".

"Такие" немасло "и" несир ", кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детсады, интернаты, больницы, пансионаты, высшие учебные заведения", - говорится в сообщении.

Поэтому, производителей. которые вводили потребителей в заблуждение, АМКУ оштрафовал на общую сумму 111,5 тыс. грн. В частности, государственное предприятие "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл.) получило штраф 84,89 млн грн, частные предприятия "Деражнянский молочный завод" (Хмельницкая обл.) - 9,46 млн грн, "Вивальди Д" (Днепропетровская обл.) - 6,9 млн грн, "Интер-мол" (Днепропетровская обл.) - 4 млн грн, "ОМПК" Славия "(Сумская обл.) - 3,5 млн грн," Ива-арт "(Ивано-Франковская обл. ) - 2,8 млн грн.

В пресс-службе отметили, что некоторые производители перешли к изготовлению некачественной продукции не впервые.

По информации АМКУ, общая сумма штрафов на недобросовестных покупателей в 2020 году составила более 140 млн грн.

Напомним, в октябре АМКУ оштрафовал пятерых производителей "молочки" на 30 млн грн за фальсификацию масла.

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