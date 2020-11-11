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Espreso.tvЭкономикаАМКУ оштрафовал пятерых производителей "молочки" на 30 млн грн за фальсификацию масла

АМКУ оштрафовал пятерых производителей "молочки" на 30 млн грн за фальсификацию масла


фото: foodbay
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал пятерых производителей "молочки" на почти 30 млн грн за фальсификацию масла, которое поставлялось в школы, детсады и больницы через систему публичных закупок

Об этом сообщила пресс -служба АМКУ.

Согласно сообщению, Комитет выявил ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестным составом и при этом называли продукт "маслом". При этом в некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигал 90-100%. Фальсифицированная продукция поставлялась в магазины и на оптовые рынки, а также в школы, детсады, интернаты и больницы через систему публичных закупок.

"Поэтому речь идет не только о недобросовестной конкуренции и неуважение к потребителю, но и об угрозе здоровью людей", - подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, используя названия "сладкосливочное масло" на продукции, содержащей немолочные и растительные жиры, производители распространяли ложную информацию, которая могла оказать неправомерные конкурентные преимущества.

Поэтому АМКУ оштрафовал недобросовестных производителей на общую сумму почти 30 млн грн. В частности "Богодуховский молокозавод" в Харьковской области - на 20,6 млн грн, "Малороганський молочный завод" в Харьковской области - на 4,4 млн грн, "Гайсинский молокозавод" в Винницкой области - на 3,6 млн грн и предприятие "Симол "- на 1 млн грн.

В пресс-служба напомнили, что неделей ранее Комитет оштрафовал компанию "Интер-Мол" за аналогичное нарушение закона на 968 тыс. грн.

В АМКУ также пояснили, что в соответствии с государственным стандартом ДСТУ 4399: 2005, в составе масла должно содержаться исключительно молочный жир. Любые другие примеси - такие, как растительный жир - сразу лишают продукт названия "сливочное масло".

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