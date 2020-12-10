В школах разрешено проводить новогодние елки, но только в пределах одного класса, - Ляшко

10 декабря, 2020, 12:47

В ресторанах в новогоднюю ночь запрещено проводить праздничные вечеринки

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сообщает Общественное радио.

По его словам, дополнительно к тем ограничениям, которые действовали и продолжают действовать, правительство приняло решение об обновлении правил работы церквей, театров, кинотеатров, музеев.

"Также запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в учреждениях общественного питания", - сказал он.

Ляшко добавил, что до 8 января музеи, кинотеатры, церкви, театры, концертные залы должны работать с определенными ограничениями.

"Рестораны и заведения общественного питания работают до 23 часов, но есть условие: до 22 должен состояться заказ и расчет. Кассовые аппараты не должны работать после 22 часов вечера. Также в школах и детских садах разрешено проводить новогодние елки, но только в пределах одной группы или одного класса", - добавил Ляшко.

Отметим, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в новогоднюю ночь позволят работу заведений питания до 01:00.

Ляшко также отметил, что после 8 января начнут действовать совсем другие условия усиленного карантина.

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