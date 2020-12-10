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Espreso.tvОбществоРассчитываем на 40-50% уменьшение количества инфицированных COVID-19 в связи с карантином с 8 по 24 января, - МЗ

Рассчитываем на 40-50% уменьшение количества инфицированных COVID-19 в связи с карантином с 8 по 24 января, - МЗ


фото: reuters
Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на 40-50% уменьшение количества инфицированных коронавирусом благодаря усилению карантина с 8 по 24 января

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает "Еспресо.TV".

"Мы все же считаем и будем стараться, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые были установлены на территории Украины. Мы рассчитываем на эффект не менее 40-50% снижения (количества, - ред.) инфицированных за этот период", - сказал Степанов .

Он отметил, что в странах Европы при жестком карантине вводят даже комендантский час и запрещают жителям выходить из дому на расстояние более одного километра. В таком случае количество инфицированных может уменьшиться на 80%. Степанов считает, что пока в Украине нет нужды вводить столь жесткие карантинные меры.

  • Напомним, 9 декабря правительство приняло решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

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