Рассчитываем на 40-50% уменьшение количества инфицированных COVID-19 в связи с карантином с 8 по 24 января, - МЗ

"Мы все же считаем и будем стараться, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые были установлены на территории Украины. Мы рассчитываем на эффект не менее 40-50% снижения (количества, - ред.) инфицированных за этот период", - сказал Степанов .

Он отметил, что в странах Европы при жестком карантине вводят даже комендантский час и запрещают жителям выходить из дому на расстояние более одного километра. В таком случае количество инфицированных может уменьшиться на 80%. Степанов считает, что пока в Украине нет нужды вводить столь жесткие карантинные меры.