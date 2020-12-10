В Нацбанке рассказали, как будут расти цены до конца года

10 декабря, 2020, 14:33

С учетом низкой базы сравнения НБУ ожидает дальнейший рост потребительских цен

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, регулятор и в дальнейшем ожидает умеренный рост инфляции с возвращением к концу года в целевой диапазон 5% +/- п.п.

"В дальнейшем, учитывая низкую базу сравнения, ожидается дальнейший рост потребительских цен в следующем месяце", - цитирует пресс-служба слова Шевченко.

Он добавил, что анонсированные правительством карантинные меры на январь 2021 года, по оценкам НБУ, несущественно повлияют на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно на инфляцию. В то же время сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в ноябре 2020 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 3,8% с 2,6% в октябре.