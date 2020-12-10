В ЕС договорились продлить санкции против России, - журналист

10 декабря, 2020, 20:38

Лидеры ЕС договорились о продлении антироссийских санкций за войну в Украине

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода", - написал он.

Журналист добавил, что официальное решение будет принято на следующей неделе.

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EU leaders have agreed to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. Will be formalized next week. #Ukraine #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2020