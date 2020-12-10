Совет ЕС рассмотрит продление антироссийских санкций за войну против Украины, - Меркель

10 декабря, 2020, 16:53

На форуме глав государств и правительств ЕС 10-11 декабря рассмотрят вопрос санкций против РФ из-за войны с Украиной

Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Укринформ .

"Мы обсудим целый ряд внешнеполитических вопросов, например отношения ЕС с Турцией, а также продление санкций в отношении России в связи с Украиной", - заявила она.

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Важной темой является обсуждение климатических целей. Германия поддерживает достижение "климатического нейтралитета" до 2050 года и сокращение парниковых выбросов на 55% к 2030 году.

В ходе встречи попытаются решить проблему, с которой столкнулся ЕС по бюджету на 7 лет, и найти решение с учетом позиции Польши и Венгрии.

Встреча станет последней в рамках германского председательства в Совете ЕС.