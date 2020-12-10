Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА по итогам 2020 года

10 декабря, 2020, 12:01

Сборная Украины по футболу завершила 2020 год на 24-м месте в рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В новом рейтинге национальных команд Украина осталась на 24-м месте. Из соперников команды Андрея Шевченко по Евро-2020 выше всех находятся Нидерланды, которые идут 14-ми, Австрия - 23-я, а Северная Македония - 65-я.

Из оппонентов украинцев по отбору чемпионата мира выше - на втором месте - расположилась Франция. Финляндия - 54-я, Босния и Герцеговина - 55-я, Казахстан - 122-й.

На первом месте 2020 год в рейтинге завершила Бельгия.

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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