Украина рассматривает возможность провести бесплатную вакцинацию от коронавируса для всех - Степанов

10 декабря, 2020, 18:37

Правительство рассматривает вариант бесплатной вакцинации от коронавируса для граждан

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает НВ .

Он заявил, что государство уже имеет план вакцинации.

"Сначала это будут люди из групп риска. Общее количество таких людей составляет около 20 млн человек. Мы также рассматриваем вопрос о том, что нам нужно дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам Украины за счет государства", - заявил он.

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Степанов добавил, что переговоры по поставкам вакцины продолжаются.

"Мы должны также понимать, что сейчас в очереди за вакцинами стоят 7 млрд человек, но мы продолжаем вести переговоры с компаниями-разработчиками вакцин от COVID-19", - подытожил он.