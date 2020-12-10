Украина рассматривает возможность провести бесплатную вакцинацию от коронавируса для всех - Степанов
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает НВ .
Он заявил, что государство уже имеет план вакцинации.
"Сначала это будут люди из групп риска. Общее количество таких людей составляет около 20 млн человек. Мы также рассматриваем вопрос о том, что нам нужно дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам Украины за счет государства", - заявил он.
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Степанов добавил, что переговоры по поставкам вакцины продолжаются.
"Мы должны также понимать, что сейчас в очереди за вакцинами стоят 7 млрд человек, но мы продолжаем вести переговоры с компаниями-разработчиками вакцин от COVID-19", - подытожил он.
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