Шмыгаль пояснил, что вакцинироваться можно будет за свой счет
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"Мы являемся участником глобальной инициативы Covax. 8 млн доз ожидаем. Первый миллион, по словам министра, ожидается с марта. Вакцинирование будет требовать двух инъекций. То есть 8 млн это для 4 млн человек. 10% населения страны можно провакцинировать. Будет установлен и утвержден порядок вакцинации, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска. Понятно, врачей надо вакцинировать в первую очередь, они под наибольшим риском. и далее по структуре - людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и т.д.", - сказал Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, также в Украине организуют обычное вакцинацие на коммерческой основе, как сезонные вакцинации от гриппа.
Сейчас над организацией этого процесса работает МЗ, потому что существует проблема с перевозкой этих вакцин, так как они нуждаются или в глубокой заморозке до -70 градусов, или в другой специфической логистике.
Премьер добавил, что вакцинация является добровольной и каждый сможет обеспечить себе это на коммерческой основе. Кроме тех, кто получит вакцину от государства в обязательном порядке.
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