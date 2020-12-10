Шмыгаль пояснил, что вакцинироваться можно будет за свой счет

10 декабря, 2020, 13:11

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приобрести вакцину и вакцинироваться можно будет и за свой счет

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Мы являемся участником глобальной инициативы Covax. 8 млн доз ожидаем. Первый миллион, по словам министра, ожидается с марта. Вакцинирование будет требовать двух инъекций. То есть 8 млн это для 4 млн человек. 10% населения страны можно провакцинировать. Будет установлен и утвержден порядок вакцинации, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска. Понятно, врачей надо вакцинировать в первую очередь, они под наибольшим риском. и далее по структуре - людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и т.д.", - сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, также в Украине организуют обычное вакцинацие на коммерческой основе, как сезонные вакцинации от гриппа.