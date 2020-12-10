Смертельная авария самолета на Тернопольщине: правоохранители назвали вероятную причину

10 декабря, 2020, 15:58

В полиции сообщили, что легкомоторный самолет "АН-2", который упал на Тернопольщине, мог потерпеть аварию, потому что пилот не рассчитал неровности и глубокий ров на месте приземления

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Отмечается, что предварительно, пилот пытался посадить самолет между двумя полями, но не рассчитал неровности и глубокий ров.

Правоохранители сообщают, что вероятно он при снижении зацепил крылом землю, поэтому самолет начало бросать о землю.

На момент аварии в салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители обнаружили в десяти метрах от разбитого самолета.

Сейчас оперативники устанавливают, как и почему тело там оказалось - или вылетело в результате удара, или вытащили люди, пытаясь реанимировать мужчину.

Пилот - житель Николаевской области, 1980 года рождения.

Так, этот факт внесли в ЕРДР по ст. 281 ч. 3 УК - нарушение правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия.

Напомним, в Козивском районе Тернопольской области упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот.

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