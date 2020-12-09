На Тернопольщине упал легкомоторный самолет: погиб пилот

9 декабря, 2020, 18:34

В Козивском районе Тернопольской области упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 декабря в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Золотая Слобода Козивского района, упал легкомоторный самолет", - говорится в сообщении.

В результате падения самолета погиб один человек (пилот).

На месте происшествия работает 5 работников ГСЧС и одна единица техники.

Напомним, в Броварском районе упал легкомоторный самолет, пилот и инструктор остались живы.

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