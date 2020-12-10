Шмыгаль: после карантина выходного дня наступил второй пик безработицы

10 декабря, 2020, 12:57

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вследствие введения карантина выходного дня ВВП Украины не пострадал, однако есть второй пик обращений по безработице

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью Украинской правде.

"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. В начале карантина у нас была 361 тыс. зарегистрированных безработных, сегодня - 420 тыс. Еще месяц назад было 396", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в результате введения карантина выходного дня ВВП Украины не пострадал, но "есть второй пик обращений по безработице". Первый, по его словам, был после начала карантина.

"Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы есть и карантин выходного дня", - добавил Шмыгаль.

По его словам, с начала карантина через центры занятости официально трудоустроились 440 тыс. человек.

В целом, отметил Шмыгаль, карантин выходного дня значительно на экономику не повлиял.

"Почему? Потому что в общем ВВП изменилось очень мало от него. В первую очередь потому, что была рабочая неделя, когда люди могли купить все необходимое. То есть потребление в целом пострадало мало", - пояснил он.

В то же время, добавил он, больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест.

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства посчитали, что потери от введения карантина выходного дня оценили в 0,04-0,06% п.п. в расчете на год.

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