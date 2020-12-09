ПСЖ разгромил "Истанбул" в перенесенном из-за расистского скандала матче ЛЧ

9 декабря, 2020, 21:36

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ разгромил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 5:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команды должны были сыграть свой матч еще вчера, однако встреча была остановлена в начале первого тайма из-за конфликта, который произошел между арбитрами и футболистами "Истанбула".

УЕФА принял решение провести матч сегодня, 9 декабря. Начиная с 14-й минуты, на которой вчера и был завершен поединок.

Хет-трик во встрече сделал Неймар, дубль на счету Килиана Мбаппе. За "Истанбул Башакшехир" отличился 34-летний Мехмет Топал.

В турнирной таблице группы H ПСЖ занял первое место и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. На втором месте разместился немецкий "Лейпциг". Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел из ЛЧ и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. "Истанбул" занял последнее место в квартете и завершил для себя еврокубковый сезон.

Лига чемпионов

6-й тур

9 декабря

Группа H

ПСЖ (Франция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 5:1

Голы: Неймар, 21, 38, 50, Мбаппе, 42 (пен.), 62 - Топал, 57

Напомним, 8 декабря матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истанбулом" остановили из-за расистского скандала.

Матч Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истамбулом" доигрывают сегодня, 9 декабря.

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