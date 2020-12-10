Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемого арестовали с возможностью внести 2,8 млн грн залога

10 декабря, 2020, 16:23

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу с альтернативой внесения 2,8 млн грн залога подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда государственного имущества

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"В среду, 9 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и выбрала лице мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2823611 гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что накануне правоохранители задержали бывшего чиновника "Николаевоблэнерго" на попытке дать взятку в размере $ 100 тыс. главе Фонда госимущества за назначение руководителем предприятия.

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