Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемого арестовали с возможностью внести 2,8 млн грн залога
10 декабря, 2020, 16:23
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу с альтернативой внесения 2,8 млн грн залога подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда государственного имущества
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
"В среду, 9 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и выбрала лице мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2823611 гривен", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что накануне правоохранители задержали бывшего чиновника "Николаевоблэнерго" на попытке дать взятку в размере $ 100 тыс. главе Фонда госимущества за назначение руководителем предприятия.
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