НАБУ разоблачила экс-чиновника "Николаевоблэнерго" на попытке подкупа председателя Фонда госимущества
Об этом пресс-служба САП сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, 8 декабря НАБУ разоблачило экс-чиновника акционерного общества "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежит государству, в предложении и предоставлении председателю Фонда госимущества взятки.
Досудебным расследованием установлено, что бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил председателю Фонда $ 100 тыс. за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Причем $ 50 тыс. экс-чиновник обещал "заплатить" сразу, остальную часть денег - после назначения на должность.
Кроме того, экс-чиновник обещал ежемесячно платить председателю Фонда госимущества $ 200 тыс. неправомерной прибыли как часть "теневого" дохода, полученного благодаря своей должности.
"Мужчина был разоблачен на горячем во время передачи первой части неправомерной выгоды в 50 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время он задержан, решается вопрос сообщения о подозрении.
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