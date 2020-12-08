НАБУ разоблачила экс-чиновника "Николаевоблэнерго" на попытке подкупа председателя Фонда госимущества

8 декабря, 2020, 17:08

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачило экс-чиновника "Николаевоблэнерго" на попытке дать взятку председателю Фонда государственного имущества

Об этом пресс-служба САП сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, 8 декабря НАБУ разоблачило экс-чиновника акционерного общества "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежит государству, в предложении и предоставлении председателю Фонда госимущества взятки.

Досудебным расследованием установлено, что бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил председателю Фонда $ 100 тыс. за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Причем $ 50 тыс. экс-чиновник обещал "заплатить" сразу, остальную часть денег - после назначения на должность.

Кроме того, экс-чиновник обещал ежемесячно платить председателю Фонда госимущества $ 200 тыс. неправомерной прибыли как часть "теневого" дохода, полученного благодаря своей должности.

"Мужчина был разоблачен на горячем во время передачи первой части неправомерной выгоды в 50 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время он задержан, решается вопрос сообщения о подозрении.

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