Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в апреле, - Радуцкий

10 декабря, 2020, 20:12

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что в апреле начнется массовая вакцинация от коронавируса в Украине

Об этом он написал в Facebook.

"Я очень надеюсь, что благодаря "каникулам" в январе нам удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам. В таком случае с большой вероятностью необходимости в очередном локдауне уже не будет. Запаса прочности медицинской системы хватит до апреля, когда начнется массовая вакцинация ", - написал Радуцкий.

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