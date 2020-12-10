Лига чемпионов: список команд, которые вышли в плей-офф

10 декабря, 2020, 00:43

9 декабря были сыграны последние матчи группового раунда Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С первых мест в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", лондонский "Челси", дортмундская "Боруссия", туринский "Ювентус" и ПСЖ.

Вторые места, которые также гарантируют место в плей-офф, заняли "Атлетико", менхенгладбахская "Боруссия", "Порту", "Аталанта" из Бергамо, "Севилья", римский клуб "Лацио", "Барселона" и "Лейпциг".

В турнирной таблице группы B "Шахтер" занял третье место и продолжит свой сезон в Лиге Европы. Такой же результат у киевского "Динамо", взявшего бронзу в квартете G.

Жеребьевка плей-офф-раунда еврокубков состоится 14 декабря.

EFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020

9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером".

В другом матче мадридский "Реал" победил менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0.

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