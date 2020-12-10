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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после последнего тура

Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после последнего тура


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" занял третье место в квартете B и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В этом сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" дважды победил мадридский "Реал" (3:2 и 2:0), проиграл менхенгладбахской "Боруссии" со суммарным счетом 0:10 и два раза завершил матчи против миланского "Интера" вничью - 0:0 .

В турнирной таблице группы B "Шахтер" занял третье место и продолжит свой сезон в Лиге Европы. "Интер" занял четвертое место и покинул еврокубковые розыгрыше.

Победу в квартете получил мадридский "Реал", на втором месте менхенгладбахская "Боруссия". Испанский и немецкий клуб сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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