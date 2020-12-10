Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после последнего тура

10 декабря, 2020, 00:27

Донецкий "Шахтер" занял третье место в квартете B и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В этом сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" дважды победил мадридский "Реал" (3:2 и 2:0), проиграл менхенгладбахской "Боруссии" со суммарным счетом 0:10 и два раза завершил матчи против миланского "Интера" вничью - 0:0 .

В турнирной таблице группы B "Шахтер" занял третье место и продолжит свой сезон в Лиге Европы. "Интер" занял четвертое место и покинул еврокубковые розыгрыше.

Победу в квартете получил мадридский "Реал", на втором месте менхенгладбахская "Боруссия". Испанский и немецкий клуб сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером".

В другом матче мадридский "Реал" победил менхенгладбахской "Боруссию" со счетом 2:0 .