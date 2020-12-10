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Espreso.tvСпортЛидер "Шахтера" назвал цель клуба в Лиге Европы

Лидер "Шахтера" назвал цель клуба в Лиге Европы


фото: Getty Images
Полузащитник "Шахтера" Тайсон убежден, что донецкий клуб сможет выйти в финал Лиги Европы

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Тайсона, футболисты "Шахтера" должны серьезно относиться к каждому матчу.

"Время играть в финале Лиги Европы. В прошлом сезоне мы прошли в полуфинал. Конечно обидно вылетать в шаге от финала. Поэтому время играть в финале. Мы должны играть так же, как и сейчас, воспринимать серьезно все матчи, это касается не только Лиги Европы. Поздравляю всех с попаданием в Лигу Европы ", - сказал Тайсон.

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