Легендарный баскетболист НБА заявил, что болен раком

10 декабря, 2020, 10:15

У рекордсмена Национальной баскетбольной ассоциации Карима Абдул-Джаббара обнаружили онкологическое заболевание

Об этом 73-летний баскетболист сообщил в статье на WebMD.

В материале под названием "Жизнь чернокожих имеет значение" Абдул-Джаббар заявил, что у него диагностировали рак простаты. Он подчеркнул, что афроамериканцы подвержены более высокому риску сердечных заболеваний и рака.

"Высокие и темнокожие люди имеют более короткую продолжительность жизни. Пока, с учетом этих статистических рисков, у меня были диагностированы рак простаты, лейкемия, и я перенес операцию по шунтированию на сердце", - написал Абдул-Джаббар.

В 2008 году у Абдул-Джаббара диагностировали хронический миелоидный лейкоз. В 2011 году он сообщил, что рак в первой стадии. О раке простаты баскетболист сообщил впервые.

Карим Абудл-Джаббар является рекордсменом НБА по набранным очкам - на его счету 38 387 пунктов.

Напомним, 11 ноября в США на 87-м году жизни умер восьмикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Том Хейнсон

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