В США умер восьмикратный чемпион НБА

11 ноября, 2020, 09:35

В США на 87-м году жизни скончался восьмикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Том Хейнсон

Об этом сообщает Boston Globe .

Причины смерти легендарного баскетболиста пока не разглашаются.

Том Хейнсон был восьмикратным чемпионом НБА в составе "Бостон Селтикс", за который выступал с 1956 по 1965 годы. Он выигрывал титулы в 1957 году и с 1959 по 1965 годы. Также Хейнсон работал главным тренером в "Бостоне" с 1969 по 1978 год и привел команду к двум чемпионским титулам - в 1974 и 1976 годах.

Том Хейнсон - один из четырех членов Зала славы баскетбола, которые попали туда одновременно в качестве игрока и тренера.

Также Хейнсон длительное время проработал штатным комментатором "Селтикс" на телевидении. Таким образом он причастен ко всем 17 чемпионских титулов "Бостона".

15-й номер Хейнсона выведен "Бостоном" из оборота - его майка висит под сводами домашней арены "Селтикс".

Напомним, в января 2020 года в США погиб легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант.

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