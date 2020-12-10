КСУ отказался открывать производство по карантину выходного дня

10 декабря, 2020, 20:23

Конституционный Суд не открыл уголовное производство о конституционности ограничения работы бизнеса во время карантина

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Большая палата Конституционного Суда Украины отказала в открытии производства по конституционному представлению 48 народным депутатам о соответствии Основному закону положений постановления Кабинета министров "Об установлении карантина" от 22 июля 2020 с изменениями в части ограничений предпринимательской деятельности в связи с окончанием срока действия постановления.

"Постановлено решение об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления", - говорится в заявлении.

Напомним, в Конституционный Суд 23 ноября поступило представление 48 народных депутатов . В нем парламентарии просили открыть конституционное производство и посмотреть на соответствие Конституции постановление о карантине выходного дня.

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