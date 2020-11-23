В КСУ обжаловали постановление Кабмина о введении карантина выходного дня

23 ноября, 2020, 18:11

В Конституционный суд 23 ноября поступило представление 48 народных депутатов. В нем парламентарии просят конституционное производство и пересмотреть на соответствие Конституции постановление о карантине выходного дня

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"В Конституционный суд 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления правительства" Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Согласно информации, авторы ходатайства считают, что отдельные положения постановления не соответствуют ряду норм Конституции. А также отмечают, что вопросы, поднятые в конституционном представлении, имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в частности, жизни и здоровья граждан.

Так, депутаты просят признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения подпункта 17 пункта 1 и пункта 15 постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2 "с изменениями.

Парламентарии просят проверить, конституционно ли было вводить карантин выходного дня, положения постановления, которым предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением.

Также нардепы отмечают, что введенные ограничения нарушают равенство конституционных прав и свобод украинцев. Ведь часть людей сможет работать в субботу и воскресенье, а другая - нет. В результате некоторые компании могут потерять более 50% заработка; ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации предполагают избирательный подход к оказанию медицинской помощи.

Сейчас конституционное представление находится на рассмотрении суда.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступило три иска по обжалованию введенного правительством карантина выходного дня.

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