.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд оставил Антоненко в СИЗО

Убийство Шеремета: суд оставил Антоненко в СИЗО


фото: twitter
Апелляционный суд Киева отказался отпустить на поруки подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Марьян Кушнир в Twitter.

"Антоненко оставили под стражей", - написал он.

Согласно мере пресечения Антоненко под стражей до 19 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать