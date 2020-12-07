Убийство Шеремета: суд оставил Антоненко в СИЗО
7 декабря, 2020, 15:54
Апелляционный суд Киева отказался отпустить на поруки подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Марьян Кушнир в Twitter.
"Антоненко оставили под стражей", - написал он.
Согласно мере пресечения Антоненко под стражей до 19 декабря.
- Напомним, 21 октября Шевченковский райсуд Киева принял решение продлить на 2 месяца арест Андрея Антоненко.
Антоненко оставили под стражей pic.twitter.com/eYiUbdZg1K- Marian Kushnir (@MaryanKushnir) December 7, 2020
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