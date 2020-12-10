Боссы МЮ определились с будущим тренера после позорного результата в Лиге чемпионов

10 декабря, 2020, 19:21

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер продолжит руководить командой

Об этом сообщает Daily Mail .

Руководство "Манчестер Юнайтед" по-прежнему доверяет Сульшеру и не собирается отправлять норвежца в отставку. Команда вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы, а в чемпионате Англии занимает 6 место после 10 туров.

В декабре 2018 47-летний Уле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". В марте стал полноценным наставником команды, подписав трехлетний контракт.

Под руководством норвежца МЮ сыграл 108 матчей, получил 61 победу, 20 раз сыграл вничью и 27 раз проиграл.

4 ноября сообщалось, что руководство английского "Манчестер Юнайтед" довольно работой главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.