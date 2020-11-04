"Манчестер Юнайтед" определился с судьбой главного тренера
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в twitter.
В английском клубе верят, что со временем команда сможет улучшить свое положение в чемпионате Англии, пока команда идет на 15-й строчке.
Оптимизм внушают выступления МЮ в Лиге чемпионов, где они одержали две победы. Обыграли "Лейпциг" (5: 0) и ПСЖ (2: 1).
В декабре 2018 47-летний Уле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". В марте стал полноценным наставником команды, подписав трехлетний контракт.
Под руководством норвежца МЮ сыграл 100 матчей, получил 46 побед, 20 раз сыграл вничью и 24 раза проиграл.
(@utdreport) November 4, 2020
- Напомним, 16 октября "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с французским полузащитником Полем Погба.
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