Беларусь закрыла выезд из страны через наземные границы

10 декабря, 2020, 07:58

Белорусская власть закрывает наземные границы на выезд из страны "в связи с борьбой с распространением коронавируса"

Об этом говорится в постановлении Совета министров, которое размещено на Национальном правовом портале Беларуси.

Властью решено "временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание".

Ограничения будут действовать на автодорожных пунктах пропуска, на железнодорожных вокзалах и речных портах. Они не распространяются на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, бригады поездов, а также на лиц, которые едут транзитом через Беларусь.

Согласно постановлению из Беларуси смогут выезжать граждане, имеющие вид на жительство или трудовой договор в другой стране, а также те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, находящегося за границей для получения медицинской помощи или для получения образования.

При этом выезд из страны с видом на жительство, а также на учебу или работу будет разрешен не чаще чем один раз в шесть месяцев.

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