Беларусь закрыла выезд из страны через наземные границы
Об этом говорится в постановлении Совета министров, которое размещено на Национальном правовом портале Беларуси.
Властью решено "временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание".
Ограничения будут действовать на автодорожных пунктах пропуска, на железнодорожных вокзалах и речных портах. Они не распространяются на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, бригады поездов, а также на лиц, которые едут транзитом через Беларусь.
Согласно постановлению из Беларуси смогут выезжать граждане, имеющие вид на жительство или трудовой договор в другой стране, а также те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, находящегося за границей для получения медицинской помощи или для получения образования.
При этом выезд из страны с видом на жительство, а также на учебу или работу будет разрешен не чаще чем один раз в шесть месяцев.
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