Зеленский не способен повлиять на восстановление электронного декларирования, - Басараб

9 декабря, 2020, 22:21

Об этом сообщил политолог Михаил Басараб в "Большом эфире Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Есть вопросы электронного декларирования. Мы помним о решении Конституционного суда Украины и скандале, возникшем после этого. Что делает власть? Вместо того, чтобы успокоить ситуацию, показать четкое понимание стратегии выхода из этого кризиса, Зеленский начинает делать какие-то суперпопулистские заявления. Если бы он был оппозиционным депутатом, это еще можно было бы как-то понять. Но ты - президент Украины, ты наоборот должен был успокоить граждан, ситуацию. Необходимо было просто собрать всех причастных к процессу субъектов, все соответствующие институты, их представителей и разработать стратегию без всякого шума", - сообщил Басараб.

Политолог отметил, что в результате парламент возобновил электронное декларирование, однако в урезанном варианте.

"И что мы имеем в этой ситуации? Зеленский показал, что он абсолютно не влияет на процесс, поскольку большинство, которое он контролирует в парламенте, не может восстановить институт электронного декларирования в прежнем виде. Западные партнеры уже не точто намекают, а прямым текстом говорят о том, что "друзья, перестаньте играть и сделайте то, чего заслужила Украины - восстановите электронное декларирование", - добавил Басараб.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.

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