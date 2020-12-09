В США разбился истребитель F-16

9 декабря, 2020, 16:10

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в штате Висконсин

Об этом сообщает KIRO7.

В городе Мичиган, штат Висконсин, разбился истребитель F-16, который принадлежал Воздушным силам Национальной гвардии США.

Самолет выполнял полет в рамках тренинговой миссии.

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Отмечается, что на момент авиакатастрофы на борту самолета находился только пилот. Его состояние здоровья пока неизвестно.

На месте работают службы по чрезвычайным ситуациям. Идет расследование, которое должно установить все обстоятельства.

An F-16 Fighting Falcon assigned to the Wisconsin Air National Guard's 115th Fighter Wing at Truax Field Air National ... Опубликовано 115th Fighter Wing Среда, 9 декабря 2020 г.

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