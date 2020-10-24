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Espreso.tvМирВ США разбился военный самолет, есть погибшие

В США разбился военный самолет, есть погибшие


фото: newsnationnow.com
В штате Алабама разбился учебный самолет ВМС США, два члена экипажа погибли

Об этом сообщило командование Службы военно-воздушной подготовки США в twitter.

"С тяжелым сердцем мы оплакиваем двух наших пилотов, погибших сегодня в авиакатастрофе в Алабаме", - говорится в сообщении.

Двухместный учебный самолет ВМС США упал недалеко от города Мобил. Он разбился в районе школы, в результате в одном из домов по соседству начался пожар. За исключением пилотов никто не пострадал.

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