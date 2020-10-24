В США разбился военный самолет, есть погибшие
Об этом сообщило командование Службы военно-воздушной подготовки США в twitter.
"С тяжелым сердцем мы оплакиваем двух наших пилотов, погибших сегодня в авиакатастрофе в Алабаме", - говорится в сообщении.
Двухместный учебный самолет ВМС США упал недалеко от города Мобил. Он разбился в районе школы, в результате в одном из домов по соседству начался пожар. За исключением пилотов никто не пострадал.
It is with a heavy heart that we mourn two of our pilots who lost their lives during an aircraft crash in Alabama today. Our deepest sympathy goes to their family and friends at this difficult time. Rest in peace, Shipmates. We have the watch.- Naval Air Training (@CNATRA) October 24, 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-