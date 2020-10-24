В США разбился военный самолет, есть погибшие

24 октября, 2020, 12:50

В штате Алабама разбился учебный самолет ВМС США, два члена экипажа погибли

Об этом сообщило командование Службы военно-воздушной подготовки США в twitter.

"С тяжелым сердцем мы оплакиваем двух наших пилотов, погибших сегодня в авиакатастрофе в Алабаме", - говорится в сообщении.

Двухместный учебный самолет ВМС США упал недалеко от города Мобил. Он разбился в районе школы, в результате в одном из домов по соседству начался пожар. За исключением пилотов никто не пострадал.

It is with a heavy heart that we mourn two of our pilots who lost their lives during an aircraft crash in Alabama today. Our deepest sympathy goes to their family and friends at this difficult time. Rest in peace, Shipmates. We have the watch. - Naval Air Training (@CNATRA) October 24, 2020

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